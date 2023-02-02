Ось таку величезну деталь проковтнуло немовля

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» ендоскопічно видалили семимісячному хлопчику з Львівщини деталь від конструктора Lego, з якою малюк жив близько трьох тижнів. Коли батьки побачили, якого розміру деталь проковтнув син, то були у шоці. Про те, що дитина проковтнула сторонній предмет, вони навіть не знали, повідомили в лікарні.

Юрчик із багатодітної сім’ї, він четверта дитина в родині. Десь перед новим роком старші діти складати конструктор Lego і не помітили, як маленький брат проковтнув одну із деталей. Цю «знахідку» лікарі знайшли випадково.

«Грудне молока Юрчик їв добре, проблеми почалися, коли ми давали йому прикорм. Він почав блювати, хоча раніше такого не було. У нього діагностували запалення правої легені, але ми не знаємо, чи то деталька спровокувала запалення, чи це вже все трапилося під час запалення», – розповіла лікарям мама Юля.

У середині січня батьки звернулися до «Охматдиту» саме зі скаргами, що у дитини підозра на пневмонію.

«Хлопчику зробили КТ, яке показало розширення простору стравоходу і звуження в одному місці, залишкові запальні зміни після пневмонії верхньої частки правої легені тощо. Але на КТ не змогли побачити, що у стравоході є сторонній предмет», – кажуть у лікарні.

У маленького не зупинялася блювота, тож хірурги вирішили з’ясувати причину і зробили дитині фіброгастроскопію, під час якої і побачили, що у стравоході є сторонній предмет.

За словами лікарів, цей предмет весь був у грануляційних зростах і формувався вже рубець, що свідчить про те, що предмет у стравоході знаходиться досить довго, близько трьох тижнів.

Юрку провели оперативне втручання і ендоскопічно видалили сторонній предмет – деталь від конструктора. Після цього хлопчик швидко прийшов у норму, всі тривожні симптоми минулися.

«У нас четверо дітей і кожного ми пильнуємо дуже добре, але таке сталося у нас вперше. Навіть уявити не могла, як така маленька дитинка могла проковтнути таку велику детальку», – дивується шокована мама.

До львівського «Охматдиту» доволі часто потраплчяють діти різного віку, які ковтають сторонні предмети. Не всі вдається дістати ендоскопічно, інколи хірургам доводиться робити і відкриті операції. Тож лікарі просять батьків, уважно стежити за тим, чим бавлять діти. Різні дрібні предмети мають бути для них недосяжними.