Під Львовом 20-річний водій Škoda Fabia на смерть збив 62-річного львів’янина

У середу, 14 лютого, на Львівщині стались три смертельні аварії за участі пішоходів. Під Львовом загинув 62-річний чоловік, у Самборі – 71-річний пішохід, а біля кордону з Польщею – 47-річний чоловік. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, 14 лютого близько 20:00 на вул. Промисловій у Самборі водій автомобіля Renault Master, 38-річний житель Добромиля, наїхав на 71-річного мешканця одного з сіл Самбірського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм літній чоловік загинув на місці.

Ще одна ДТП сталася близько 20:30 поблизу села Угринів Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Master, 32-річний житель Волинської області, збив 47-річного мешканця одного з сіл району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці.

Окрім цього, близько 20:40, на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова» водій автомобіля Škoda Fabia, 20-річний житель одного з селищ Львівського району, збив 62-річного львів’янина. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.