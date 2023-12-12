Радянський пам'ятник, що в межах декомунізації мали знести в селі Смиків Сокальської громади

У селі Смиків, що входить до Сокальської міської громади на Львівщині, в межах декомунізації у вівторок, 12 грудня, мали знести радянський пам’ятник. Та староста села Віталій Левицький не дозволив зробити цього, бо це «знищення пам’яті». Про інцидент повідомив радник голови Львівської обласної військової адміністрації Олег Радик.

Для знесення пам’ятника в село приїхала техніка, але, за словами Олега Радика, староста заліз на пам’ятник і сказав, що не дозволить його знести. Також Олег Радник оприлюднив відео зі сторінки Віталія Левицького.

«Техніка приїхала знищувати людську пам’ять, пам’ять тих, хто загинув за свою землю, за своїх дітей у боротьбі з фашизмом», – коментує Віталій Левицький події в Смикові.

Зрештою, пам’ятник наразі не знесли, але в межах декомунізації від нього мають позбутися. ЦьогорічДо кінця 2023 року на Львівщині заплановано знести 200 радянських пам’ятників і монументів. Майже всі роботи вже виконані.

Директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА Юрій Горун у листопаді повідомляв, що загалом на Львівщині залишилось близько 30 комуністичних пам’яток.

«Найгірша ситуація у Лопатинській та Сокальській громадах на Червоноградщині», – сказав тоді Юрій Горун.

Додамо, що у 2022 році Старосту Смиківського старостинського округу Сокальської громади Віталія Левицького судили за крадіжку та незаконне заволодіння мотоциклом. У травні минулого року чоловік забрав з господарства волинянина електроінструменти, сільськогосподарське приладдя та мотоцикл. Як виявилось, він так вчинив через те, що мешканець села Печихвости сім років був йому винен 647 доларів за купівлю мотоблока, але гроші не повертав. Тож Віталій Левицький після багаторазових безрезультатних нагадувань про борг вирішив забрати в чоловіка майно. Суд визнав його винним, але призначив лише два роки умовно.