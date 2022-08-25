У грудні 2020 року Віталія Левицького призначили старостою Смиківського старостинського округу

Старосту Смиківського старостинського округу Сокальської громади Віталія Левицького судили за крадіжку та незаконне заволодіння мотоциклом. У травні минулого року чоловік забрав з господарства волинянина електроінструменти, сільськогосподарське приладдя та мотоцикл. Як виявилось, він так вчинив через те, що мешканець села Печихвости сім років був йому винен 647 доларів за купівлю мотоблока, але гроші не повертав. Тож Віталій Левицький після багаторазових безрезультатних нагадувань про борг вирішив забрати в чоловіка майно. Суд визнав його винним, але призначив лише два роки умовно.

Як йдеться у вироку Горохівського райсуду, інцидент стався 8 травня 2021 року в селі Печихвости. До помешкання потерпілого приїхав Віталій Левицький і, скориставшись відсутністю власника, забрав мотоцикл Alpha та чимало електроінструментів: кутову шліфувальну машинку, електродриль, лобзик, рубанок, електрозварювальний апарат. Крім того, забрав він також тачку, велосипед і навіть металеву ванну. Все це він завантажив на свій причіп та вивіз. Сумарно, за підрахунками експертів, він завдав збитків на понад 12 тис. грн.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 185 ККУ (викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення) та ч.2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з проникненням у приміщення). Максимально йому загрожувало до восьми років тюрми.

У суді староста визнав, що дійсно забрав чуже майно, однак пояснив, що не мав наміру його красти, а лише хотів забрати як заставу.

«Утримувати майно мав намір до тих пір, доки [потерпілий] не поверне йому решту коштів, які останній заборгував за мотоблок. При цьому зазначив, що на той час не усвідомлював протиправність своїх дій, проте зараз розуміє, що керувався емоціями, зробив не правильно і кається у вчиненому», – йдеться у вироку.

Потерпілий Віктор Андріюк розповів, що у 2014 році він купив у Віталія Левицького мотоблок за 1,1 тис. доларів, однак всю суму одразу не виплатив. Згодом мотоблок він обміняв на мотоцикл, 5 тис. грн та банку сала. При цьому чоловік визнав, що так і не виплатив всю суму за мотоблок, а залишився винен старості 647 доларів. Віталій Левицький неодноразово просив виплатити всю суму, але покупець цього так і не зробив.

Суд взяв до уваги, що раніше Віталій Левицький до кримінальної відповідальності не притягувався, також він добровільно повернув майно. На суворому покаранні не наполягав і потерпілий.

Відтак суддя Світлана Яремчук визнала чоловіка винним за двома статтями ККУ, але призначила йому лише два роки умовно. Також Віталій Левицький повинен сплатити 3,3 тис. грн за експертизи. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.