Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні правил несення прикордонної служби Романа Чупіля, який випустив із пункту пропуску чоловіка, який не пройшов паспортний контроль. Прикордоннику суд призначив 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, випадок трапився 25 листопада 2023 року близько 11:15 у пункті пропуску Рава-Руська. Роман Чупіль був у наряді «Вартовий шлагбаума» і пропустив автомобіль на виїзд з України, не перевіривши чи є усі відмітки про проходження контролю. Таким чином один чоловік виїхав із пункту пропуску, не пройшовши паспортний контроль.

Щодо прикордонника склали протокол про вчинення адмінправопорушення. У суді він зазначив, що не помітив, що у талоні чоловіка не було відмітки про проходження паспортного контролю.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який визнав прикордонника винним у адмінправопорушенні та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.