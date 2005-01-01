На Львівщині суд зобов’язав продавчиню повернути власнику крамниці ₴28 тис., привласнених з каси

Пустомитівський раунд Львівщини 1 червня визнав винною продавчиню продовольчих товарів з однієї з крамниць у ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс», що розташований на вул. Стрийській, 30 у с. Сокільники, у привласненні понад 29 тис. грн готівки з каси.

Суд встановив, що обвинувачена, мешканка Миколаївського району Львівщини, яка має на утриманні малолітню дитину, працюючи продавчинею, 17 вересня 2017 року забрала із каси крамниці майже 15,7 тис. грн і не передала їх керівнику, а використала на власний розсуд.

20 вересня вона забрала з каси 5968 грн, 22 вересня – 1091 грн, 27 вересня – 1500 грн, 28 вересня – 2000 грн, 29 – 1000 грн, 30 – 1000 грн та 1 жовтня – 1000 грн. Відтак обвинувачена заподіяла збитки ТОВ «Квартал 5», якому належить крамниця, на загальну суму 29258 грн.

У суді жінка визнала свою вину. Повідомила, що хоч не працевлаштована, 1005 грн власнику крамниці уже відшкодувала.

Суд визнав її винною у кримінальному правопорушенні за ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Суд обмежив її волю на три роки та позбавив права обіймати посади і займатися діяльністю пов’язаною із матеріальною відповідальністю та збереженням матеріальних цінностей на два роки.

Також суд постановив стягнути із неї 28252 грн на користь ТОВ «Квартал 5». Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.