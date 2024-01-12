Турківський районний суд Львівщини визнав винним у спробі незаконного перетину українсько-польського кордону айтівця Даніїла Шлемова, якого прикордонники затримали поза пунктом пропуску. Йому призначили 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, уродженець Краматорська Даніїл Шлемов цьогоріч у січні намагався незаконно потрапити до Польщі, перетнувши кордон поза пунктом пропуску. Його викрили прикордонники на території Боринської ОТГ приблизно за 1000 метрів від держкордону.

У суді Даніїл Шлемов визнав свою провину та розповів, що через повномасштабне вторгнення Росії переїхав з Краматорська до міста Сколе. У село Нижній Турів чоловік приїхав, що знайти нове житло, але вирішив спробувати нелегально перетнути кордон з Польщею, бо у тій країні зараз живе його цивільна дружина. Під час спроби перетину кордону його затримали, чоловік заявив, що шкодує про вчинене.

У судовій постанові зазначено, що Даніїл Шлемов є ФОПом. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, основний вид його діяльності – це комп’ютерне програмування.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та призначила Даніїлу Шлемову 3400 грн штрафу за спробу незаконного перетину кордону. На постанову ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині судили ще одного айтівця – він купив своїй дружині фіктивну інвалідність, щоб виїхати разом із нею за кордон, але прикордонники виявили підробку.

Також нещодавно мешканець Львівщини також відсудив у держави компенсацію через відмову в перетині кордону – чоловік супроводжував свого діда з інвалідністю та мав необхідні документи, але прикордонники не випустили його з України.