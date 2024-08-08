Червоноградський міський суд Львівщини визнав капітана однієї з військових частин Юрія Л. винним у незаконному копіюванні особистих даних військовослужбовців. За адмінправопорушення суд зобов’язав Юрія Л. сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, капітан, командир роти охорони однієї з військових частин Юрій Л. обвинувачувався у незаконному копіюванні службової інформації, зокрема списків особового складу з їхніми персональними даними. Щодо Юрія Л. склали протокол за ч.4 ст.212-6 КУпАП (Незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі).

Юрій Л. не прийшов на засідання суду, але визнав свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення у квітні 2024 року. Справу розглянув суддя Андрій Жураковський, який визнав капітана винним у незаконному копіюванні службової інформації та призначив покарання – 170 грн штрафу з конфіскацією незаконних копій. Постанову ще можна оскаржити.