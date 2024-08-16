Жовківський районний суд Львівщини визнав водія вантажівки винним у незаконному переправленні через кордон військовозобов’язаного. Ухилянта водій сховав у спальному відсіку автомобіля. Суд призначив йому чотири роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, водій вантажівки Mercedes-Benz Axor Володимир Бенько 18 липня 2024 року їхав до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська». На спальному місці у кабіні вантажівки водій заховав чоловіка призовного віку, який хотів незаконно виїхати з України, але ухилянта помітили прикордонники. Щодо водія порушили кримінальну справу.

У суді Володимир Бенько визнав свою провину та розповів, що із цим чоловіком він познайомився приблизно пів року тому на заправці, той допоміг йому полагодити авто. Вони підтримували зв'язок і чоловік попросив допомогти йому перетнути кордон, на що Володимир Бенько погодився.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та визнав водія вантажівки винним у незаконному переправлення ухилянта за кордон, призначивши 4 роки тюрми. Однак суддя звільнив засудженого від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.