Заради перетину кордону військовозобов’язаний взяв прізвище дружини, але не зміг навіть згадати її вік

На українсько-польському кордоні затримали п’яного 31-річного львів’янина з фіктивною дружиною. Заради перетину кордону військовозобов’язаний взяв прізвище дружини, але не зміг навіть згадати її вік.

Про затримання фіктивного подружжя у пункті пропуску «Грушів» прикордонники повідомили 15 серпня. За даними ДПСУ, 31-річний львів’янин 1 червня уклав шлюб з 33-річною мешканкою Львівщини, яка мала інвалідність.

«Під час контролю прикордонники звернули увагу, що чоловік був з ознаками вживання алкоголю. Голова сім’ї, мабуть, для хоробрості, вирішив злегка хильнути. Чи то стан під мухою вплинув, чи то чоловік просто розгубився, однак під час спілкування з правоохоронцями він не знав скільки років власній дружині, і навіть не згадав як її по-батькові», – пишуть прикордонники.

Львів’янин зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком

Львів’янин зізнався, що шлюб був укладений за розрахунком. Ухилянт мав виїхати за кордон, а жінка – отримати гроші. Аби в подальшому у нареченої було менше проблем з документами, львів’янин навіть погодився узяти її прізвище та виготовив новий закордонний паспорт. За свої послуги наречена після перетину чоловіком кордону мала отримати 2 500 доларів США.

Прикордонники повідомили поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).