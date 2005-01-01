На Львівщині тарифи на проїзд у приміських та міжміських автобусах переглянуть у січні

Вартість проїзду у приміських маршрутках на Львівщині переглядатимуть усередині січня 2018 року

У січні Львівська ОДА спільно з перевізниками розглядатимуть питання про підвищення тарифів на проїзд на приміських та міжміських обласних маршрутах. Про це у середу, 27 грудня, повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка під час підсумкової прес-конференції.

«Уряд у рамках дерегуляції обмежив можливості ОДА на затвердження чи погодження тарифів. Сьогодні встановлення тарифів – виключна компетенція перевізників. Але незважаючи на це, ми проводимо постійні зустрічі з перевізниками. Остання така зустріч була в грудні. Була досягнута домовленість, що до середини січня вартість проїзду піднімати не будуть, а у середині січня ми спільно подискутуємо складові тарифоутворення. Зважаючи на ріст цін на пальне, перевізники захочуть підвищити вартість проїзду. Якщо це буде необґрунтована зміна, будемо спонукати правоохоронні органи перевіряти їхні тарифи і витрати», – зазначив Олег Синютка.

Щодо АС у Львові, які позбавлені ліцензії, голова ЛОДА повідомив: звернувся до міського голови Львова з проханням врегулювати цю ситуацію та надати для ЛОДА інформацію про кінцеві пункти, на які би мали прибувати міжміські і міжрайонні автобусні маршрути. «Відповіді на цей запит поки немає», – додав голова ЛОДА.

Нагадаємо, з 1 жовтня тарифи на проїзд у приміських та міжміських маршрутах на Львівщині збільшилися на 15-18%. Перед цим, у квітні 2017 року, вони зросли на близько 40%. У липні на Львівщині запровадили 50-відсоткову оплату за проїзд для пенсіонерів, решта пільгових категорій їздять безкоштовно.

Як відомо, Держслужба України з безпеки на транспорті «Укртрансбезпека» у листопаді позбавила атестації автостанцію «Західну», що на вул. Городоцькій, 359, та АС-3 на вул. Петлюри, 11б у Львові. АС-4 на вул. Шевченка та АС-5 на вул. Луганській на сьогодні є неатестованими, а АС-6 на вул. Личаківській – недіюча.