НСЗУ оплачує за кожні пологи медзакладу 15 137 грн, за комплексні медичні послуги матері й дитині – майже 20 ти. грн

На Львівщині цього року безоплатно медичну допомогу при пологах можна отримати у 20 медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров’я за цим пакетом. Чотири медзаклади законтрактовані у Львові, ще 16 – у різних містах області: Сколе, Старий Самбір, Кам’янка-Бузька, Турка, Борислав, Броди, Новояворівськ, Яворів, Червоноград, Буськ, Городок, Жовква, Сокаль, Самбір, Дрогобич, Стрий, повідомила НСЗУ.

«Медична допомога при пологах повністю покривається Програмою медичних гарантій. Торік майже 16 тисяч пологів на Львівщині оплатила НСЗУ. Це понад 270 млн грн, які отримали 24 медзаклади області. Серед них – Львівський перинатальний центр, який є лідером за кількістю пологів по всій Україні – 4500. У 2024 році договір з НСЗУ отримали 20 медзакладів Львівщини. Це заклади, які відповідають вимогам та готові до надання якісної медичної допомоги матерям та немовлятам», – каже директорка Західного МРД Національної служби здоров’я Тетяна Кудик.

НСЗУ оплачує за кожні пологи медзакладу 15 137 грн, за комплексні медичні послуги матері й дитині – майже 20 тисяч гривень.

Які послуги входять в цю суму:

надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів;

ведення ускладнених вагінальних пологів із застосуванням акушерських інтервенцій – вакуум-екстракція, акушерські щипці, допомога при тазовому передлежанні тощо;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

зниження відчуття болю у жінки під час пологів немедикаментозними та медикаментозними методами – анальгетики, газові анестетики, епідуральна аналгезія, спінальна аналгезія, тощо;

проведення низки необхідних лабораторних досліджень, проведення УЗД, рентгенологічних досліджень, КТГ, ЕКГ тощо;

проведення інтенсивної терапії жінкам у випадку загрозливих для життя станів;

первинна реанімація та стабілізація стану новонароджених;

проведення щеплень новонародженим згідно з календарем профілактичних щеплень;

забір зразків крові у немовлят для визначення наявності низки вроджених захворювань, проведення скринінгу критичних вроджених вад серця;

консультації щодо грудного вигодовування;

за потреби – надання психологічної допомоги жінці та іншим членам сім’ї, консультації жінки щодо післяпологової депресії;

харчування жінок в умовах стаціонару;

організація надання послуги «Е-малятко».

Знайти найближчий заклад, законтрактований за пакетом «Медична допомога при пологах», можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг, треба лише обрати область (Львівська) та групу послуг («7 Медична допомога при пологах»).