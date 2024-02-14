На Львівщині у 2024 році відреставрують три дерев’яні церкви XVII ст.
Церкви у Кугаєві, Кліцькому та Ісаях є пам’ятками національного значення
У 2024 році у Львівські області планують розпочати реставрацію архаїчних дерев’яних храмів. Церкви у Кугаєві та Кліцько перебувають в аварійному стані і потребують негайних робіт. Окрім того, продовжать відновлювати стінопис ще однієї дерев’яної церкви в селі Їсаї, яку торік відреставрували зовні. На ці роботи обласний департамент архітектури та розвитку містобудування просить виділити 13,5 млн грн фінансування.
«Зараз є обмежені видатки на реставраційні роботи. Але ці два об’єкти – в Кугаєві та Кліцько – в аварійному стані, це пам’ятки сакральної архітектури XVII ст., вони вартують, щоб ми їх зберегли і передали наступним поколінням. На цей рік ми запропонували виділити 13,5 млн грн фінансування для того, щоб можна було продовжити реставраційні роботи. Але ця сума ще не погоджена і не виділена», – розповіла на брифінгу 14 лютого керівниця департамент архітектури ЛОВА Олена Василько.
Для відновлення аварійної церкви у Кугаєві вже обрали підрядника і є дозвіл на початок робіт. Кошторис – близько 5 млн грн. Дерев’яна церква Богоявлення Господнього збудована 1693 року і є пам’яткою архітектури національного значення. Багато років нею опікувалися волонтери, проводили толоки і першочергові протиаварійні заходи.
Церква у Кугаєві (фото Андрія Салюка)
Церква Успіння Пресвятої Богородиці у селі Кліцько ще давніша – 1603 року будівництва. Вона теж є пам’яткою архітектури національного значення і перебуває в аварійному стані.
Аварійний стан церкви у селі Кліцько (фото ЛОВА)
У 2024 році у селі Ісаї продовжать реставрацію внутрішніх розписів дерев’яної церкви Св. Михаїла (1663 р.). Впродовж минулого року у ній відновили конструктивні частини, і розписи бабинця. На цей рік заплановано відновити стінопис основної частини храму.
«Торік ми майже відновили бабинець, відреставрували 90 м2 розписів. Цього року будемо відновлювати наву, там роботи значно більше і стан стінопису там значно гірший», – зазначив реставратор Олег Рішняк.
Стінопис церкви в Ісаях (фото Олега Рішняка)
Окрім того, як зазначає керівниця депатаменту, громади сіл Гостинцеве і Нижнє Синовидне звернулися щодо співфінансування для відновлення храмів.
«Проводимо комунікацію з територіальними громадами щодо формування уповноважених органів з охорони культурної спадщини чи відповідальної особи. Активно підтримує це Стрийська РДА, вона вже інвентаризує об’єкти району. Коли є повна інвентаризація, можна напрацьовувати концепцію подальшого використання об’єктів, їхню ревіталізацію і включення в економічне і культурне життя громад. Кожен власник чи користувач повинен укладати охоронні договори, нести відповідальність і зберігати об’єкт культурної спадщини», – пояснила Олена Василько.
Загалом на Львівщині є близько 2500 об’єктів культурної спадщини. Торік реставраційні роботи проводили на шістьох з них. На ці роботи виділили 16 млн грн:
- реставрація дерев’яної церкви Св. Михаїла в Ісаях – 2 796,98 тис. грн;
- реставрація дерев’яної церкви Собор Пресвятої Богородиці, 1746 р. у с. Заболотці Золочівського району – 5 461 тис. грн (з них 200,0 тис. грн з місцевого бюджету);
- відновлення пам’ятника українському поету Маркіяну Шашкевичу, 1911 р. у с. Підлисся Золочівського району – 433 тис. грн;
- продовжені роботи на дзвіниці дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі, 1661 р. – 998 89 тис. грн (з них 200 тис. грн з місцевого бюджету);
- продовжили роботи на дерев’яній церкві Св. Юра у Дрогобичі (1678 р.), пам’ятки архітектури національного значення зі спадщини ЮНЕСКО – 2300 тис. грн (з них 300 тис. грн з місцевого бюджету);
- виділено субвенцію на реставрацію будівлі Празького банку у Бродах (1909-1911 рр.), пам’ятки архітектури місцевого значення – 4000 тис. грн, профінансовано – 2715,1 тис. грн;
- встановлено пожежну сигналізацію та блискавкозахист на церкві Собору Пресвятої Богородиці у с. Пикуловичі (1792 р.), пам’ятці архітектури національного значення – 155,5 тис. грн.