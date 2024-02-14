Церква 1603 року у селі Кліцько, яку планують відреставрувати цього року

У 2024 році у Львівські області планують розпочати реставрацію архаїчних дерев’яних храмів. Церкви у Кугаєві та Кліцько перебувають в аварійному стані і потребують негайних робіт. Окрім того, продовжать відновлювати стінопис ще однієї дерев’яної церкви в селі Їсаї, яку торік відреставрували зовні. На ці роботи обласний департамент архітектури та розвитку містобудування просить виділити 13,5 млн грн фінансування.

«Зараз є обмежені видатки на реставраційні роботи. Але ці два об’єкти – в Кугаєві та Кліцько – в аварійному стані, це пам’ятки сакральної архітектури XVII ст., вони вартують, щоб ми їх зберегли і передали наступним поколінням. На цей рік ми запропонували виділити 13,5 млн грн фінансування для того, щоб можна було продовжити реставраційні роботи. Але ця сума ще не погоджена і не виділена», – розповіла на брифінгу 14 лютого керівниця департамент архітектури ЛОВА Олена Василько.

Для відновлення аварійної церкви у Кугаєві вже обрали підрядника і є дозвіл на початок робіт. Кошторис – близько 5 млн грн. Дерев’яна церква Богоявлення Господнього збудована 1693 року і є пам’яткою архітектури національного значення. Багато років нею опікувалися волонтери, проводили толоки і першочергові протиаварійні заходи.

Церква у Кугаєві (фото Андрія Салюка)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці у селі Кліцько ще давніша – 1603 року будівництва. Вона теж є пам’яткою архітектури національного значення і перебуває в аварійному стані.

Аварійний стан церкви у селі Кліцько (фото ЛОВА)

У 2024 році у селі Ісаї продовжать реставрацію внутрішніх розписів дерев’яної церкви Св. Михаїла (1663 р.). Впродовж минулого року у ній відновили конструктивні частини, і розписи бабинця. На цей рік заплановано відновити стінопис основної частини храму.

«Торік ми майже відновили бабинець, відреставрували 90 м2 розписів. Цього року будемо відновлювати наву, там роботи значно більше і стан стінопису там значно гірший», – зазначив реставратор Олег Рішняк.

Стінопис церкви в Ісаях (фото Олега Рішняка)

Окрім того, як зазначає керівниця депатаменту, громади сіл Гостинцеве і Нижнє Синовидне звернулися щодо співфінансування для відновлення храмів.

«Проводимо комунікацію з територіальними громадами щодо формування уповноважених органів з охорони культурної спадщини чи відповідальної особи. Активно підтримує це Стрийська РДА, вона вже інвентаризує об’єкти району. Коли є повна інвентаризація, можна напрацьовувати концепцію подальшого використання об’єктів, їхню ревіталізацію і включення в економічне і культурне життя громад. Кожен власник чи користувач повинен укладати охоронні договори, нести відповідальність і зберігати об’єкт культурної спадщини», – пояснила Олена Василько.

Загалом на Львівщині є близько 2500 об’єктів культурної спадщини. Торік реставраційні роботи проводили на шістьох з них. На ці роботи виділили 16 млн грн: