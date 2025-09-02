На Львівщині в серпні відкрились 345 IT-бізнесів
Область увійшла в трійку лідерів по Україні
У серпні в Україні зареєстровано 3534 нових бізнесів в галузі IT – компаній та ФОПів. У Львівській області таких бізнесів в серпні зареєстровано 345, повідомляє профільний портал DOU з посиланням на YС.Market.
Серед нових реєстрацій було 3230 ФОПів та 304 юридичні особи. Найбільше айтівцівзареєструвались в таких регіонах:
Київ – 774;
Дніпропетровська область – 351;
Львівська область – 345;
Харківська область – 266;
Київська область – 260.
Кількість зареєстрованих в серпні компаній і ФОПів в IT
Водночас в серпні закрилося 2274 суб’єкти підприємницької діяльності в сфері IT. Серед них вісім компаній і 2266 ФОПів. Найбільше закриттів припало на Київ, на Харківську, Дніпропетровську та Львівську області. На Львівщині у серпні припинили діяльність 192 IT-бізнеси.