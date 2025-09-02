Львів має одну з найбільших в Україні IT-спільнот

У серпні в Україні зареєстровано 3534 нових бізнесів в галузі IT – компаній та ФОПів. У Львівській області таких бізнесів в серпні зареєстровано 345, повідомляє профільний портал DOU з посиланням на YС.Market.

Серед нових реєстрацій було 3230 ФОПів та 304 юридичні особи. Найбільше айтівцівзареєструвались в таких регіонах:

Київ – 774;

Дніпропетровська область – 351;

Львівська область – 345;

Харківська область – 266;

Київська область – 260.

Кількість зареєстрованих в серпні компаній і ФОПів в IT

Водночас в серпні закрилося 2274 суб’єкти підприємницької діяльності в сфері IT. Серед них вісім компаній і 2266 ФОПів. Найбільше закриттів припало на Київ, на Харківську, Дніпропетровську та Львівську області. На Львівщині у серпні припинили діяльність 192 IT-бізнеси.