У понеділок, 1 вересня, в Україні починає діяти закон «Про доброчесне лобіювання», ухвалений парламентом понад рік тому. Лобіювання є невід’ємною частиною політичного процесу в США та багатьох європейських і не тільки країнах, проте в Україні в цій сфері вперше офіційно прописали правила гри.

Розповідаємо, що таке лобіювання і чим воно відрізняється від корупції, чому закон довго відкладали та чи справді він зробить чорний «ринок інтересів» білим.

Що таке лобіювання

Лобіювання – це легальний чи нелегальний вплив бізнесу на владу для просування своїх інтересів. Його мета полягає в ухваленні законів та інших нормативних документів, що можуть принести комерційну вигоду.

Власне, для того, щоб процес був легальним, а задоволення комерційних інтересів одних груп не завдавало шкоди іншим, багато країн мають законодавство, що стосується сфери лобіювання. Закон регулює що, кому і в який спосіб можна просувати, а також контролює звітність і встановлює покарання за порушення.

В українському законі №3606 дається таке визначення лобіювання:

«Лобіювання – діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання».

Лобіст – це людина чи компанія, яка є посередником між тим, хто має комерційний інтерес, і тим, хто ухвалює відповідні рішення. Просувати свої інтереси в органах державної та місцевої влади (наприклад, в сільській раді) можуть як іноземні держави (окрім держави-агресора), так і компанії чи прості фізичні особи або їх групи – головне, щоб була мета отримати певну вигоду, що відрізняє комерційний інтерес від суспільного. Лобісти зможуть брати участь в підготовці та написанні законопроєктів.

Не вважається лобіюванням, коли офіційний представник бізнесу особисто говорить про свої інтереси з владою, коли йдеться про роботу громадських та неприбуткових організацій, адвокацію суспільно важливих тем, роботу дипломатів, адвокатів, медіа.

Тобто для лобіювання потрібен лобіст – офіційно внесений в реєстр прозорості, що вестиме НАЗК, та той, який має підписаний договір на лобіювання. Лобіст кожні пів року має подавати звіти не тільки про отримані за роботу – лобіювання – гроші, а й про проведені ним зустрічі чи інші форми спілкування з представниками влади.

Також після ухвалення закону Кабінет міністрів України схвалив «Правила етичної поведінки лобістів», в яких, зокрема, заборонено «лобіювати» один проти одного, ображати колег по цеху усно чи в коментарях в соцмережах та дискримінувати будь-яких учасників процесу.

Навіщо Україні закон про лобіювання

«Але ж олігархи й без того просували свої бізнесові інтереси! Навіщо папір на закони переводити?», – таке питання може виникнути у багатьох. І справді, наявність в парламенті впродовж всіх років незалежності України представників окремих фінансово-промислових груп не є секретом.

Та коли Україна серйозно захотіла вступити в Євросоюз, той попросив спочатку вивести процес просування інтересів олігархів та просто бізнесу з тіні – мовляв, хай домовленості будуть як офіційні дебати, а не посиденьки в ресторані, щоб потім в нормативних документах не вилізло чогось «дрібним шрифтом».

Ухвалення закону про лобіювання – одна з чотирьох рекомендацій Єврокомісій Україні, що мала бути виконана до березня 2024 року.

Верховна Рада ухвалила закон в лютому 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав його 12 березня. Проте дію закону відтермінували – щоб він працював, потрібно було створити передбачений ним реєстр прозорості. Вести цей реєстр має НАЗК. Раніше ішлося, що реєстр зроблять до травня 2025 року, а зараз в НАЗК кажуть, що до 1 вересня мають встигнути.

Чим лобіювання відрізняється від корупції

У першому випадку ідеться про відкритий процес без порушення будь-якої частини українського законодавства. У випадку корупції ідеться про особисті домовленості з корисливих мотивів з використанням службового становища, що протизаконно.

Наприклад, просувати через лобістів зміни в системі оподаткування чи в митній політиці для певних груп людей чи товарів – це лобіювання. А домовлятися з податківцем або митником, щоб вони «списали» податки чи мита, – це корупція.

Лобіювання – це про публічне спілкування та звітність, контроль НАЗК, відповідальність за порушення, чого не скажеш про корупцію.

«А що з того мені?»

Закон про лобіювання стосується не тільки влади та бізнесу і стосунків між ними. Він також має значення для всіх громадян України, принаймні для тих, хто буде ходити на вибори та голосувати за нову владу.

Прозорість процесу і звітність, передбачені законом, дозволяють виборцям побачити, чиї інтереси відстоює той чи інший політик.

Бізнес радий, але є але

Європейська бізнес-асоціація після ухвалення закону про лобіювання неодноразово наголошувала на тому, що документ ухвалювався поспішно і потребує змін.

«В Україні обрали досить жорсткий підхід – детальна звітність і чималі штрафи за її порушення. При цьому – жодних переваг для зареєстрованих лобістів. Такий дисбаланс створює ризики», – говорила керівниця департаменту комітетів Європейської бізнес-асоціації Вікторія Куликова.

ЄБА та Американська торгова палата просять внести в закон про лобіювання зміни та відтермінувати санкції за його порушення на рік – до вересня 2026 року. Ідеться про зміни, що стосуються уточнення термінології, сфери дії закону, вдосконалення Реєстру прозорості тощо.

А щодо переваг для зареєстрованих лобістів, ЄБА пропонувала передбачити стимули та додаткові права для них.

«Наприклад, ми пропонуємо ввести такий додатковий інструмент, як лобістський запит по аналогії з адвокатським запитом і передбачити спрощений доступ лобістів до приміщень державних органів», – говорила та ж Вікторія Куликова.

Законопроєкти про деякі зміни в закон про лобіювання та про перехідний період на рік від початку його дії вже перебувають на розгляді парламенту і рекомендовані профільним комітетом до ухвалення.

Щоб дізнатися про лобіювання більше та зануритися в його атмосферу, можна подивитися один з еталонних фільмів на цю тему «Дякую за куріння/Тут курять». У стрічці 2005 року йдеться про тютюнового лобіста Ніка Нейлора, який проштовхує в Сенаті вигідні тютюновим компаніям закони, підриває довіру до ініціатив по боротьбі з курінням і докладає зусиль для пропаганди куріння у ЗМІ і кінофільмах. Про лобізм та пов’язані з ним інтриги й тонкі грані можна також дізнатися із серіалу «Картковий будинок», що виходив з 2013 по 2018 рік.

Багато хто ставиться упереджено до лобіювання в інтересах бізнесу, проте варто також розуміти, що бізнес – це економіка країни, і створення хорошого інвестиційного клімату, зокрема через лобіювання, може сприяти її розвитку.