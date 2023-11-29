Місце ДТП у селі Дуліби

У селі Дуліби, що поблизу Стрия, 54-річний водій вантажівки Iveco на смерть збив 87-річну односельчанку, яка переходила дорогу. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що аварія сталася 28 листопада, приблизно о 17:40.

«Попри зусилля медиків від отриманих травм жінка померла у лікарні. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», – повідомили у поліції.

Водієві загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.