Найчастіше джерелом інфікування є мишовидні гризуни

В одній із львівських лікарень наприкінці серпня помер 62-річний мешканець Дрогобиччини, у якого діагностували лептоспіроз. Чоловік, ймовірно, заразився цим небезпечним захворювання під час сільськогосподарських робіт.

На Львівщині це перший цього року летальний випадок від лептоспірозу. Від початку року в області зареєстровано 12 випадків захворювання на лептоспіроз, з них шість – у серпні, повідомили 1 вересня у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Перші симптоми захворювання у пацієнта виникли ще на початку серпня, але він не звертався по медичну допомогу, бо думав, що це застуда. Та 21 серпня виник сильний біль у м'язах та різко зменшилася кількість сечі і його госпіталізували в один із медичних закладів Львівщини. Через два дні стан пацієнта погіршився і його перевели у реанімаційне відділення, утім врятувати чоловіка не вдалося.

За даними епідеміологічного розслідування, кажуть у Центрі, встановлено, що збудник лептоспірозу, ймовірно, потрапив в організм чоловіка під час сільськогосподарських робіт.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання.може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.