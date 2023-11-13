Чоловіки, що померли, не були вакциновані від ковіду

На Львівщині минулого тижня від ускладнень коронавірусу помер 60-річний мешканець Новояворівська. Чоловік не був вакцинований від ковіду і перебіг хвороби ускладнило важке супутнє захворювання. Цього епідсезону, який розпочався 2 жовтня, в області зафіксовано вже два летальних випадки від ускладнень коронавірусу.

Останній летальний випадок, як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, зафіксували 7 листопада. Помер 60-річний мешканець Новояворівська, якого госпіталізували до реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні 4 листопада з важкою пневмонією. Чоловік мав важке супутнє захворювання, що ускладнило перебіг хвороби.

Це вже другий летальний випадок за останні півтора місяця, спровокований коронавірусом. Першу смерть від ковіду зафіксували 19 жовтня. Помер 57-річний чоловік зі Стрийського району, який мав цукровий діабет і хронічне захворювання легень. Обидва чоловіки не мали щеплень від коронавірусної інфекції.

Коронавірус продовжує вкладати в ліжко, зокрема, лікаряне, мешканців області. Минулого тижня, за даними Центру, на Львівщині на гостру респіраторну хворобу Covid-19 захворіло 389 людей, 68 пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні.

Лікарі наголошують, що ковід нікуди не зник, тому дуже важливо вакцинуватися, особливо людям із групи ризику, які мають супутні захворювання. Дуже важливо отримати принаймні первинний курс щеплень з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої вакцини. Через 5 місяців після первинного курсу зробити перше бустерне щеплення. А якщо і його робили ще минулої зими, то зробіть друге. Вакцинуватися можна безкоштовно у будь-якому пункті щеплень.