На Львівщині відбулася багатоденна шосейна велогонка «XI Тур Галичини»

Львівщина водинадцяте прийняла багатоденну шосейну велогонку «Тур Галичини». Змагання складалися із 3 частин: прологу, групових та індивідуальних перегонів.

Груповий етап стартував від села Відники. Групі чоловіків віком від 19 до 39 років підготували 120 кілометрів. А найстарші учасники, яким понад 70 років, їхали 40 км.

78-річний учасник Геннадій Печенюк розповідає про групу 70+, в якій бореться за нагороди: «Нас мало, але ми всі бійці. Дуже серйозні хлопці. Тож будемо чинити опір».

Аби витримати темп виснажливого протистояння, велосипедисти запаслись провізією та водою. Велосипедист Олексій Третяк каже: «Будемо їсти енергетичні батончики, пити ізотоніки і воду. Якщо почнуть судоми хапати, то маємо магнезію».

Роверисти мчали колами. Протяжність кожного ‒ 20 км. Шлях пролягав селами Відники, Шоломинь та Звенигород. Мальовничі місцини тішили око, але виснажували тіло. Бо попри те, що дорога повністю асфальтована, вона готує немало сюрпризів. Тут 3 великі підйоми. Є рівнинні вітряні ділянки. А «вишенька на торті» ‒ це фінішний відтинок, який пролягає через серпантин.

Цьогоріч зібралися більше сотні приборкувачів «сталевих коней». Це старти із широкою географією. Адже об’єднали атлетів зі всієї України. Організаторка Марта Захарова розповідає: «Якщо брати до уваги наш досвід, з минулого року ми приростили 100 відсотків учасників. І це супер! Ми дуже радіємо з того! Для України 140 учасників в шосейній гонці ‒ це вражаюча кількість».

А починалося усе в 2008-му зі змагань, у яких мірялися силами лише кілька десятків спортсменів. Віце-президент обласної федерації велоспорту Володимир Набойщиков каже: «Ця гонка спочатку називалася відкритим чемпіонатом Львівської області. А потім на зразок «Тур де Франс» ми почали її називати «Тур Галичини». Кожен день лідер гонки одягає рожеву майку і в ній стартує на наступному етапі».

Першою фінішує найстарша група. Тут найпрудкішим виявився Валентин Назюта. Зі своїми сорока кілометрами він впорався за 1 годину 8 хвилин та 27 секунд. Переможець ділиться враженнями: «Нормально! В мої 70 років середня швидкість була 30-35 км/год. Тьху-тьху. Слава Богу, серце ще працює!».

У найсильнішій групі переміг Віктор Гузов. Чоловік зазначає: «Мабуть, завдяки тому, що я достатньо довго катаюся, мені вдалося зекономити більше сил, ніж моїм суперникам».

Майже одночасно фінішував Василь Набока. Атлет розповідає: «Я задоволений. Думав, що буде гірше, чесно кажучи. У цьому році я проїхав уже багато гонок. І зараз зроблю десь місяць відпочинку і буду виходити на другий пік форми».