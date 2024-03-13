Скульптура розп’яття не використовувалась через аварійний стан і зберігалась на складі

У церкві Бібрської громади на Львівщині знайшли знищену дерев’яну скульптуру розп’яття. Парафія церкви тримала її в дзвіниці і не використовувала. Після реставрації пам’ятка стане експонатом культурно-туристичного центру «Сокіл» у Бібрці.

«Розп’яття з процесійного хреста, струхлявіле, побите шашілем, без пальців на руках і ногах, лежало в кутку дзвіниці однієї з церков на Бібреччині. Ймовірно, початок XX століття, різьбив безіменний, але талановитий сніцар», – повідомив 13 березня архітектор, координатор проекту «Сокіл» Іван Щурко.

Він розповів ZAXID.NET, що розп’яття під час експедиції знайшов адміністратор «Сокола» Тарас Гринчишин у церкві св. Миколая у с. Соколівка. Церква 1924 рік будівництва, але цей хрест може бути зі старішої церкви, яка була в селі, чи навіть з костелу Пресвятої Трійці, руїни якого є в Соколівці.

Парох і представники громади погодилися передати його до збірки «Сокола». Консерваційні роботи провели Михайло і Тетяна Беняхи.

«Дерево зміцнене, шашіль "протравлений", доповнено реставраційною пастою, зі збереженням особливостей пластики, втрачені елементи, пальці (навіть цілу кисть) на руках і ногах, зібрано докупи розбиті фрагменти, виконано простий хрест основи», – перелічив реставраційні роботи Іван Щурко.

Після відновлення розп’яття стане експонатом «Сокола», який презентуватиме краєзнавство і локальну сакральну спадщину. Іван Щурко наголошує, що в багатьох церквах є подібні, а навіть набагато старіші скульптури. Пошкоджені речі складають десь в кутку дзвіниці, бо не знають що з ними робити і де шукати реставратора. А часто і не шукають, бо хочуть купити нову річ, не завжди мистецько вартісну і якісну.

Нагадаємо, проект «Сокіл. Перезавантаження» має за мету відновити приміщення колишнього спортивного товариства «Сокіл» у Бібрці 1906 року будівництва. Там вже відреставрували частину приміщень, відкрили офіс гостинності, кімнату бургомістра, лекторій. Будівля є туристичним центром громади, який напрацьовує маршрути, вивчає спадщину і популяризує її історію.