Контрафакт продавали на території Львівської та Івано-Франківської областей

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво парафінових свічок. Під час обшуків на виробництві вилучили майже 23 тисячі свічок.

Як вказано у повідомленні БЕБ Львівщини за 9 жовтня, організатор разом із чотирма спільниками організували підпільне виготовлення свічок із використанням логотипів відомої компанії.

Нелегальне виробництво розмістили в нежитлових приміщеннях, які обладнали спеціальними станками. За допомогою обладнання розтоплений парафін пресували та розливали у заздалегідь виготовлені полімерні колби. На готову продукцію наклеювали етикетки торгових марок. Контрафакт продавали на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Детективи БЕБ під час обшуків вилучили майже 23 тис. свічок з маркуванням та три спеціальних станки для виготовлення свічок. Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 ККУ.