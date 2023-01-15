Автомобіль перекинувся на міжнародній трасі біля Буська

На трасі Київ-Чоп біля Буська на Львівщині вранці 15 січня перекинувся автомобіль, внаслідок чого постраждали троє людей. На цій самій ділянці траси трапилися ще два з’їзди автівок з дороги.

У патрульній поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що автомобіль Mitsubishi Pajero перекинувся не через зіткнення.

«Водій не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням. Стан дорожнього покриття може бути однією із супутніх причин ДТП», – прокоментували у патрульній поліції.

У ДТП постраждала сім’я киян – мама, тато і дитина. Їх доставили в медзаклади. Водія швидка повезла до Львова, а пасажирів, жінку і 14-річного хлопця, у місцеву лікарню в Буську.

Травмованих швидка доставила в лікарню (фото Буськ онлайн)

Як повідомив Буськ онлайн, на відрізку 500 метрів поблизу с. Вербляни Золочівського району вранці 15 січня сталося три дорожньо-транспортні пригоди.

«Дві автівки зазнали серйозних ушкоджень та опинилися на узбіччі, а одну автівку врятував бордюр і вона опинилася на колесах, лише пошкодивши шини та диски», – зазначено у повідомленні.

У поліції додали, що дві інші ДТП без потерпілих, машини з’їхали з траси. Причини аварії з потерпілими встановлюватимуть слідчі.