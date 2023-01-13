Рятувальникам довелося зрізати двері автомобіля, аби витягти жінку, яку затисло на передньому сидінні

Ввечері четверга, 12 січня, у селищі біля Дрогобича сталася аварія, у якій сильно травмувалася пасажирка Volkswagen. 29-річну жінку затисло на передньому сидінні автомобіля, її витягували рятувальники.

Аварія сталася близько 20:00 у Меденичах, що неподалік Дрогобича. 44-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець Чернівецької області, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний міст.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 29-річна мешканка Дрогобича, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована, повідомили у поліції.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження зач.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати автомобілем.