Фура MAN отримала механічні ушкодження, з'їхала на узбіччя та перекинулась на бік

На Хмельниччині внаслідок зіткнення з фурою загинув 22-річний водій Audi A5. За попередньою версією, аварію спричинив водій легковика. Від удару обидва транспортні засоби злетіли з проїжджої частини, а водій легковика загинув на місці.

Аварія сталась близько 14:40 у вівторок, 10 січня, на трасі «М-30», неподалік села Подільське Летичівської громади. «22-річний житель Вінницької області на автомобілі Audi A5 допустив зіткнення з вантажівкою MAN під керуванням 60-річного жителя Хмельницького району», – повідомляють обставини аварії у прес-службі обласної поліції.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тяжкі травми і загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, з'ясують під час слідства.