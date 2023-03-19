На Львівщині водій Opel Astra злетів з моста у річку
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У Хирові водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням та злетів з моста в річку
У суботу, 18 березня, у Хирові водій легковика не впорався з керуванням та злетів з моста у річку. Як повідомили рятувальники Львівщини, водія з травмами доставили до лікарні.
Як повідомило Самбірське районне управління ДСНС Львівщини, 18 березня приблизно о 14:00 до них надійшло повідомлення, що у Хирові водій автомобіля Opel Astra не впорався з керуванням та злетів з моста в річку Стрв’яж.
Унаслідок ДТП травмовано водія, якого із травмами легкого ступеня важкості госпіталізовано у Самбірську ЦРЛ.
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