Електронні сигарети виявили в багажному відділенні

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники спільно з митниками виявили водія рейсового мікроавтобуса, який намагався незконно ввезти в Україну партію електронних сигатер. Про це у середу, 31 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Мікроавтобус зупинили для перевірки за інформацією оперативних співробітників у пункті пропуску «Рава-Руська». 35-річний водій рейсового мікроавтобуса Mercedes рухався смугою руху «зелений коридор». Під час перевірки авта встановили, що окрім пасажирів та їхніх особистих речей, уродженець Львівщини намагався незаконно перемістити товар – електронні сигарети.

Під час огляду багажного відділення прикордонники спільно з митниками виявили 1200 електронних сигарет різних найменувань. За цим фактом працівники митниці склали протокол. Адже такими діями водій порушив митні правила, передбачені ст.471 ч.3 МКУ. Товар, орієнтовною вартістю 750 тис. грн, тимчасово вилучили.