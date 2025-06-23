На Львівщині водійка Volkswagen Passat вʼїхала у металевий паркан. Унаслідок ДТП загинула її пасажирка, а саму водійку з іншим пасажирок госпіталізували.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП трапилась 22 червня ввечері, на трасі в селі Верхня Яблунька Боринської громади. 41-річна місцева мешканка за кермом автомобіля Volkswagen Passat B7 виїхала за межі дороги та вʼїхала металевий паркан.

Внаслідок ДТП 40-річна пасажирка загинула на місці, а водійка та 35-річна ще одна пасажирка отримали важкі травми. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

