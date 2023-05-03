Водій вантажівки не задекларував алкоголь

На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники вранці 2 травня серед гуманітарної допомоги знайшли алкоголь на 760 тис. грн. Його у вантажівці DAF перевозив 49-річний мешканець Рівного. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби розповіли, що чоловік не вказав у документах, що везе 1,5 тис. пляшок вина.

«Згідно з документами, водій ваговоза транспортував гуманітарну допомогу для одного із благодійних фондів. Співробітники Держприкордонслужби вирішили перевірити вантажівку ретельніше. Серед харчових продуктів, медикаментів та засобів гігієни прикордонники спільно з митниками виявили майже 1,5 тис. пляшок вина, відомості про які у документах були відсутні», – зазначили у прес-службі Держприкордонслужби.

Працівники митниці склали протокол та конфіскували незадекларований алкоголь.

Нагадаємо, що 27 квітня прикордонники у «Краківці» затримали 23-річного мешканця Івано-Франківська, який віз до Рівного гуманітарну допомогу з Німеччини. Проте чоловік хотів без розмитнення провезти майже півтонни одягу, харчів, медичних засобів.