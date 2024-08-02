31 липня під час отримання наступного 500 доларів інспектора затримали правоохоронці

На Львівщині ДБР та СБУ затримали інспектора Укртрансбезпеки, який вимагав систематичні хабарі у керівника підприємства, що займається перевезеннями. Щомісяця підприємець мав платити по 150 доларів за кожен автобус, який працює на маршрутах.

Як вказано у повідомленні ДБР за 2 серпня, інспектор Укртрансбезпеки обклав «поборами» місцеве приватне автотранспортне підприємство, яке займається внутрішніми та міжнародними перевезеннями. Інспектор повідомив керівнику компанії, що для безперешкодної роботи той має щомісяця платити йому по 150 доларів США за кожен автобус, який здійснює перевезення.

Правоохоронці провели обшуки у затриманого інспектора (фото ДБР)

У разі відмови інспектор пригрозив, що підприємство не зможе повноцінно працювати – автобуси будуть зупиняти працівники служби, складатимуть протоколи про адмінпорушення та накладатимуть штрафи.

У червні посадовець отримав від керівника підприємства першу «абонплату» – 600 доларів США за безперешкодну роботу 4 автобусів. 31 липня під час отримання наступного траншу у сумі 500 доларів США інспектора затримали правоохоронці. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 151 тис. грн застави та подано до суду клопотання про відсторонення його від виконання обов'язків.