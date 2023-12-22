Радянський пам'ятник у селі Смиків, який не давав знести староста села, повалили після його відставки

Сокальська міська рада на засіданні у четвер, 21 грудня, ухвалила рішення про звільнення з посади старости Смиківського старостинського округу Віталія Левицького, який не дозволив знести радянський пам’ятник у селі. Також депутати врахували те, що раніше староста був засуджений за крадіжку інструментів та мотоцикла, і цей вирок підтвердив Верховний Суд. Після звільнення старости активісти таки знесли згаданий пам’ятник радянському солдату.

Як розповів ZAXID.NET міський голова Сокаля Сергій Касян, Віталій Левицький самостійно подав заяву на звільнення за сімейними обставинами, депутати майже одноголосно підтримали рішення про дострокове припинення його повноважень.

«Фактично, ми його мали вже звільняти за те, що він має кримінал. Посадова особа місцевого самоврядування не може працювати, якщо є судовий вирок. Як тільки ми дізналися про рішення суду, розпочали цю процедуру. Подали на сесію, щоб депутати ухвалили рішення про проведення службового розслідування і відсторонення його від обов’язків старости сіл – Смиків, Бодячів, Матів і Залижня», – розповів Сергій Касян.

Останньою краплею стали дії Віталія Левицького, коли він не дав знести радянський пам’ятник в селі Смиків.

«Ми хотіли з ним це вирішити по-доброму. На стелі біля пам’ятника написане прізвище його діда, який загинув у роки Другої світової війни. І він каже, що це пам’ять про його діда. Там насправді є якесь поховання. Але на пам’ятнику писало «загиблим односельцям на фронтах Великої вітчизняної війни» і ще був напис «від рук буржуазних націоналістів», який на початку 1990 років стерли. Я йому запропонував знести цей пам’ятник, а після війни поставити на тому місці хрест. Навіть від місцевих мешканців з’явилася ініціатива поставити там капличку», – розповів Сергій Касян.

Віталій Левицький на таку пропозицію не пристав та не дозволив активістам знести цей радянський пам’ятник. Він виліз на постамент і заявив, що це «знищення пам’яті».

Наступного дня після відставки старости Віталія Левицького, 22 грудня, учасники робочої групи з декомунізації таки повалили пам’ятник радянському солдату у Смикові. Про це повідомив депутат Львівської облради Захар Миляник.

За словами міського голови, загалом у Сокальській громаді було близько 25 радянських пам’ятників, солдата у Смикові знесли останнім. «У нас це пройшло мирно і спокійно. Відбулася повністю зачистка у громаді», – зауважив Сергій Касян.

У 2022 році старосту Віталія Левицького судили за крадіжку та незаконне заволодіння мотоциклом. У травні минулого року чоловік забрав з господарства волинянина електроінструменти, сільськогосподарське приладдя та мотоцикл. Як виявилось, він так вчинив через те, що мешканець села Печихвости сім років був йому винен 647 доларів за купівлю мотоблока, але гроші не повертав. Тож Віталій Левицький після багаторазових безрезультатних нагадувань про борг вирішив забрати в чоловіка майно. Суд визнав його винним, але призначив лише два роки умовно.