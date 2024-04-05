В області постійно відбуваються перевірки на приміських та міжміських автобусах представниками ОВА та інвестора

На Львівщині звільнили водія одного з приміських автобусних маршрутів, який закрив валідатор рушником, щоб пасажири не могли оплачувати за проїзд безготівково. Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Це вже друге звільнення водія з початку запровадження безготівкової оплати у приміських та міжміських автобусах Львівщини.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Степан Рудницький, інцидент трапився у четвер, 4 квітня. Порушення з боку водія виявив представник компанії ТзОВ «Смарт-Тикет Технолоджи», яка займається впровадженням безготівкової оплати у приміських та міжміських автобусах Львівщини, під час спільної перевірки із представниками ЛОВА.

«Водій прикрив валідатор рушником. Коли представник інвестора в ролі таємного пасажира зайшов у маршрутку і сказав, що хоче оплатити карткою, водій відповів, що валідатора немає. Коли представник інвестора припідняв рушник і ще раз перепитав чи можна оплатити карткою, водій сказав, що валідатор не працює», – розповів ZAXID.NET Степан Рудницький.

Після відеофіксації порушення, усі докази, зокрема і того, що валідатор був справний, передали керівнику автотранспортного підприємтва. У Львівській ОВА відмовилися вказувати назву АТП та за яким маршрутом курсує приміський автобус. Однак зазначили, що звільнити водія вирівшив саме керівник автотранспортного підприємства.

«Ми негайно провели роботу з автотранспортним підприємством. За грубе порушення трудової дисципліни керівництво автотранспортного підприємства ухвалило рішення щодо звільнення водія цього приміського автобусного маршруту. Питання вирішили протягом години з моменту отримання інформації», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА зобов’язав перевізника провести додаткові інструктажі з усіма водіями підприємства щодо дотримання правил перевезення пасажирів.

«З керівниками АТП у нас спільна позиція, вони підпимують АСОП. Керівники все розуміють і з їхнього боку немає ніяких блокувань. А водії бувають різні. Наше спільне завдання – виявляти водіїв-порушників і усувати їх від роботи», – додав Степан Рудницький.

Він зазначив, що в області постійно відбуваються перевірки на приміських та міжміських автобусах представниками ОВА та інвестора. Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА закликає жителів області у разі виявлення недотримання перевізниками розкладу чи схеми руху звертатися до департаменту. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 1684 або за номером «Урядової гарячої лінії» – 1545. Нагадаємо, раніше компанія «Смарт-Тикет Технолоджи» закликала пасажирів повідомляти про порушення у роботі водіїв міжміських та приміських автобусів, які стосуються безготівкової оплати. Натомість пасажирам обіцяли грошову винагороду – 200 грн.

Зазначимо, це вже друге звільнення водія після запровадження безготівкової оплати у приміських та міжміських автобусах Львівщини. У січні 2024 року за озвучення нібито недостовірної інформації щодо роботи безготівкової оплати звільнили водія автобусного маршруту №709 «Львів–Ільник», який обслуговує ПП «Тур-Авто».

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року на Львівщині вперше в Україні запровадили безготівкову оплату за проїзд у міжміських та приміських автобусах.