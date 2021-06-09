Цією вакциною щепитимуть лише тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини

Увечері 8 червня на Львівщину прибула чергова партія вакцини «AstraZeneca» італійського виробництва – 60 100 доз. Їх використають лише для вакцинації людей, які отримали перше щеплення цією ж вакциною, повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Вакцинація другою дозою вакцини, за словами Олега Когута, буде проводитися на 12 тиждень після отримання першої дози. Людям, у яких наближається термін вакцинуватися другою дозою, зателефонують та запросять до пункту щеплення.

На Львівщини триває вакцинація населення від коронавірусної інфекції й іншими вакцинами. За даними МОЗ, станом на ранок 9 червня в області вакцинувалося 89 125 мешканців: вакциною «AstraZeneca» – 62327, Pfizer – 9500, Sinovac Biotech – 17296.

До слова, вакцина «AstraZeneca» — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією «AstraZeneca». «Oxford/AstraZeneca» отримала схвалення для екстреного використання у Великій Британії, Індії та ЄС. Ефективність — 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше.