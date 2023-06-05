Знайти винуватця ДТП вдалося за два місяці після інциденту

Водія вантажівки, який в квітні розбив паркан приватного будинку у Дубні, розшукали у Миколаївській області. Знайти вантажівку вдалось завдяки тому, що власник будинку запам'ятав частину номерного знака. Два місяці авто було в розшуку, коли врешті його зафіксувала відеокамера.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, аварія сталась ще в квітні. Тоді до патрульних звернувся мешканець Дубна, якому невідомий водій вантажівки розтрощив паркан на подвір'ї та втік. Заявник зміг побачити лише кілька цифр державного номерного знаку, адже інцидент стався увечері.

Патрульні із відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП встановили дані про вантажний автомобіль та внесли їх до системи розшуку.

«А на вихідних спрацювала відеокамера аж у Миколаївській області та завдяки співпраці патрульних поліцейських між областями – його там і зупинили», – йдеться у повідомленні.

У понеділок, 5 червня, чоловік вже перебував у Рівному, де поліцейські склали на нього два адмінпротоколи за ст. 124 (вчинення ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП). За вчинення аварії йому загрожує 850 грн штрафу, а за втечу – 3,4 тис. грн штрафу.