На набережній у Дніпрі автомобіль врізався у зупинку, є загибла та травмовані

У результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини отримали травми

У понеділок, 4 червня, на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі автомобіль Skoda врізався у зупинку з людьми. Про це повідомили у Національній поліції.

«Автомобіль, який рухався з центру у бік ж/м Перемога, виїхав за межі проїжджої частини на зупинку громадського транспорту і перекинувся. У результаті ДТП загинула жінка, яка знаходилася на зупинці», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще одна жінка, яка стояла на зупинці, і сам водій Skoda отримали травми і були госпіталізовані.

Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі учасник вуличних перегонів на смерть збив матір з дитиною на тротуарі.