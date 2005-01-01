На набережній у Дніпрі автомобіль врізався у зупинку, є загибла та травмовані

У понеділок, 4 червня, на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі автомобіль Skoda врізався у зупинку з людьми. Про це повідомили у Національній поліції.
«Автомобіль, який рухався з центру у бік ж/м Перемога, виїхав за межі проїжджої частини на зупинку громадського транспорту і перекинувся. У результаті ДТП загинула жінка, яка знаходилася на зупинці», – йдеться у повідомленні.
Крім того, ще одна жінка, яка стояла на зупинці, і сам водій Skoda отримали травми і були госпіталізовані.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі учасник вуличних перегонів на смерть збив матір з дитиною на тротуарі.
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