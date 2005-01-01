В Запоріжжі учасник вуличних перегонів на смерть збив матір з дитиною на тротуарі

У Запоріжжі автомобіль на смерть збив двох людей

У Запоріжжі автомобіль BMW з литовськими номерами, рухаючись на високій швидкості, збив на тротуарі матір з п'ятирічною дівчинкою. Дитина померла в машині швидкої допомоги, а жінка померла в реанімації, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами свідків події, водій BMW брав участь у гонках з нагоном по набережній магістралі, коли збив молоду жінку і її маленьку доньку.

Зазначається, що патрульні поліцейські на місці аварії до приїзду швидкої допомоги намагалися допомогти постраждалим, які ще подавали ознаки життя.

За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням, заїхав на тротуар, збив людей і після цього врізався в ялину.

При цьому другому автомобілю, який брав участь у гонках з нагоном, вдалося втекти з місця події.

За даними слідства, гальмівний шлях автомобіля, який збив матір і дитину, становив до 120 метрів.

Поліція звернулася до містян, які можуть допомогти в установленні фактів ДТП або зафіксували аварію на відеореєстратор. Ведеться слідство.