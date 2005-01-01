У смертельну ДТП у Рівному потрапили журналісти сайту розслідувань

Авто з медійниками зіткнулося із рейсовим автобусом

У ДТП у Рівному постраждали працівники місцевого сайту розслідувань «Четверта влада». Внаслідок аварії загинув телеоператор цього ЗМІ.

Як інформує сайт «Все», таксі, в якому перебували медійники, зіткнулось з автобусом «Київ –Львів». «Попeрeдньо: таксист розвертався на виїзді з Рівного і в нього в’їхав автобус», – повідомив головред сайту Володимир Торбіч.

Постраждалу внаслідок ДТП журналістку Анну Калаур доправили до міської лікарні, а оператора Валерія Мартинюка – до реанімації обласної лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати життя чоловікові не вдалося.

Як згодом повідомили в поліції, 41-річний рівнянин, керуючи автомобілем Renault Megane, здійснив маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом Setra сполученням «Київ-Львів» під керуванням 35-річного жителя Тернопільщини.

Зазначається, що внаслідок ДТП важкі травми отримав пасажир легковика, 30-річний рівнянин, оператор і фотограф агентства журналістських розслідувань «Четверта влада» Валерій Мартинюк. Попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося, 2 червня близько четвертої години ранку він помер.

Також у ДТП травмувався водій Renault, медики діагностували у нього політравму, а у 23-річної пасажирки цього ж автомобіля, журналістки «Четвертої влади» Анни Калаур — перелом руки та закриту черепно-мозкову травму. Обох госпіталізували до травматологічного відділення, наголосили правоохоронці.

ДТП сталася близько 20-ї години вечора 1-го червня

«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. Слідчі дії тривають», – додали в поліції.

Як писав ZAXID.NET, у лютому 2018 року у Рівному невідомий підпалив офіс місцевого інтернет-видання «Четверта влада». Журналісти пов’язували напад із діяльністю видання і вважали це «спробою залякування».