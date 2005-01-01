Екскурсійний автобус із львівськими школярами потрапив у ДТП біля Ковеля

У четвер, 31 травня, ввечері автобус із учнями львівської школи №7 потрапив у ДТП неподалік Ковеля Волинської області. За інформацією співробітника львівської поліції Ігоря Зінкевича, аварія сталася близько 18:30. У львівській мерії підтвердили факт ДТП, зазначивши, що ніхто з львівських школярів внаслідок зіткнення не постраждав.

«Автобус, який повіз дітей з сьомої школи м. Львів на екскурсію при проїзді через міст не розрахував висоту бігборда, збив його дахом, після чого виїхав на зустрічну смугу та зачепив «Жигуля». Після цього конструкція бігборда впала на «Жигуля». Пасажири і водій встигли покинути авто до падіння, потерпілих немає», – повідомив Ігор Зінкевич.

За попередньою інформацією, в автобусі було близько 40 учнів восьмих класів. Вони їхали на дводенну екскурсію і завтра мають повернутися назад до Львова.

У прес-службі Львівської міськради з посиланням на керівницю управління освіти ЛМР Зоряну Довганик ZAXID.NET повідомили, що школярі не постраждали в цій ДТП. Зараз вони перебувають у готелі, а завтра повернуться до Львова іншим автобусом, який їм надасть туристична фірма, що організовувала цю поїздку.

Водночас водій екскурсійного автобуса пояснив, що його засліпило сонце, внаслідок чого він і не побачив перешкоди.