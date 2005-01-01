На найбільших перехрестях Львова зменшать кількість рекламних білбордів

На двох перехрестях реклами не буде зовсім

ЕкономікаІрина Рєвунова, сьогодні, 12:175060

До теми

На найбільших перехрестях Львова зменшать кількість рекламних білбордів
фото Wikiwand
Кільцеве перехрестя вул. Володимира Великого – Княгині Ольги

У п’ятницю, 19 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив схему розміщення зовнішньої реклами на перехрестях Львова.

Як зазначається в документі, схему затвердили у зв’язку з «необхідністю вирішення питання перенасиченості міського простору зовнішньою рекламою».

До затвердженої схеми, яка діятиме в радіусі 50 м від перетину вулиць, увійшли вісім найбільших перехресть:

  • вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги;
  • вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Виговського;
  • вул. Володимира Великого – вул. Стрийська;
  • вул. Зелена – вул. Вашингтона;
  • вул. Кукурудзяна – вул. Липинського – вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Луганська – вул. Зелена – вул. Пасічна;
  • вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;
  • просп. Чорновола – вул. Липинського.

Згідно зі схемою, на визначених перехрестях дозволено встановлювати по 2-4 білборди, а на двох перехрестях (вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги та вул. Зелена – вул. Вашингтона) білбордів не має бути зовсім.

Запровадити нову схему розміщення реклами на перехрестях мають до 1 травня 2018 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Львівелектротранс» продав рекламні площі на трамваях на майже ₴14 млн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук