На найбільших перехрестях Львова зменшать кількість рекламних білбордів

Кільцеве перехрестя вул. Володимира Великого – Княгині Ольги

У п’ятницю, 19 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив схему розміщення зовнішньої реклами на перехрестях Львова.

Як зазначається в документі, схему затвердили у зв’язку з «необхідністю вирішення питання перенасиченості міського простору зовнішньою рекламою».

До затвердженої схеми, яка діятиме в радіусі 50 м від перетину вулиць, увійшли вісім найбільших перехресть:

вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги;

вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Виговського;

вул. Володимира Великого – вул. Стрийська;

вул. Зелена – вул. Вашингтона;

вул. Кукурудзяна – вул. Липинського – вул. Богдана Хмельницького;

вул. Луганська – вул. Зелена – вул. Пасічна;

вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка;

просп. Чорновола – вул. Липинського.

Згідно зі схемою, на визначених перехрестях дозволено встановлювати по 2-4 білборди, а на двох перехрестях (вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги та вул. Зелена – вул. Вашингтона) білбордів не має бути зовсім.

Запровадити нову схему розміщення реклами на перехрестях мають до 1 травня 2018 року.