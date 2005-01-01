На найбільших перехрестях Львова зменшать кількість рекламних білбордів

У п’ятницю, 19 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив схему розміщення зовнішньої реклами на перехрестях Львова.
Як зазначається в документі, схему затвердили у зв’язку з «необхідністю вирішення питання перенасиченості міського простору зовнішньою рекламою».
До затвердженої схеми, яка діятиме в радіусі 50 м від перетину вулиць, увійшли вісім найбільших перехресть:
Згідно зі схемою, на визначених перехрестях дозволено встановлювати по 2-4 білборди, а на двох перехрестях (вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги та вул. Зелена – вул. Вашингтона) білбордів не має бути зовсім.
Запровадити нову схему розміщення реклами на перехрестях мають до 1 травня 2018 року.
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