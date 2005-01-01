«Львівелектротранс» продав рекламні площі на трамваях на майже ₴14 млн

Рекламу наклеять на бортах трамваїв

На інтернет-платформі «Prozorro.Продажі» завершився аукціон з продажу рекламних площин на зовнішній частині кузовів міських трамваїв. Загалом за результатами торгів «Львівелектротранс» за рік заробить майже 14 млн грн за рекламу на трамваях. За даними платформи Prozorro, «Львівелектротранс» став першим підприємством в Україні, яке продало рекламні площини на своїх транспортних засобах на публічному аукціоні.

Відтак, рекламні площі на міських трамваях отримали три компанії та два приватні підприємці: ПП «Західно-Українська Рекламна Компанія «АртПром», ТзОВ «Брок», ТОВ «Укрмедіатренд», ФОП Акопян Віталій Григорович та ФОП Сьомбак Володимир Васильович. Ще одну компанію, ПП «Карна», дискваліфікували з аукціону через відсутність необхідних документів.

Як розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, у середньому за один лот змагалися 4-5 учасників, а ціни зросли від початкової на 112,5%. У результаті торгів рекордною стала сума 255 тис. грн/міс. за лот №5 (15 трамваїв), що зросла від стартової позиції на 150 тис. грн.

Іван Бондар уточнив, що йдеться про базовий формат реклами – лише борти вагона. У разі, якщо компанія захоче забрендувати також вікна чи весь вагон, то за це доведеться доплатити.

«У найближчі дні, після завершення усіх процедур та підписання протоколів аукціону, з компаніями-переможцями буде укладено відповідні договори про розміщення реклами», – сказав Бондар.

Загалом, за результатами торгів «Львівелектротранс» отримуватиме щомісяця понад 1,14 млн грн від реклами на трамваях, тобто за рік заробить орієнтовно 13,7 млн грн за базове брендування. Раніше, коли рекламні площини продавали не через аукціон, а за результатами прямих договорів, підприємство за рік заробляло на рекламі близько 3 млн грн.

Зазначимо, що торги відбулися за 11-ма лотами з 12. В одному випадку (лот №12) торги не відбулися. За інформацією «Львівелектротрансу», торги за цим лотом не відбулися через технічний збій.

«Ми впевнені, що результат аукціону позитивно відобразиться на ринку реклами загалом. Адже раніше ціни на ринку реклами були занижені», – наголосив Іван Бондар. Він зазначив, що раніше вартість реклами на одному вагоні становила 3,5 тис. грн на місяць, а тепер – від 10 до 17 тис. грн.

Аукціон з продажу рекламних площин на міських тролейбусах оголосять згодом.

Нагадаємо, вперше у Львові ЛКП «Львівелектротранс» виставив 12 лотів, де було 89 одиниць транспортних засобів – трамваїв, на публічний аукціон на платформі «Prozorro.Продажі». Аукціон з продажу рекламних площ на трамваях відбувся 15 січня. З 5 січня і до 14 січня тривала реєстрація учасників.

Усі трамвайні вагони були згруповані за певними лотами, на яких передбачено три формати брендування рекламою. Перший – частковий формат (лише борти вагона) – ціна стартувала від 7 тис. грн в місяць на одному вагоні. Другий – середній формат (борти разом з вікнами) – ціна стартувала від 12 тис. грн. Третє – повне брендування – ціна стартувала від 17 тис. грн.

Площі на нових та капітально відремонтованих трамваях не планують віддавати під рекламу.