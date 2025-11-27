Новий міст на об'їзній дорозі Львова пройшов випробування

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області повідомила про завершення ремонту моста через залізницю на дорозі М-10 Львів – Краковець (Західний обхід Львова) у селі Зимна Вода. Ліву частину моста відремонтували у 2023 році, а зараз завершили будівництво правої частини споруди та провели випробування.

У четвер, 27 листопада, у Службі відновлення повідомили, що обстеження та оцінку технічного стану шляхопроводу провели разом зі спеціалістами ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури».

«Навантаження на різних прогонах шляхопроводу створювали чотири завантажені вантажні автомобілі. Вага кожного автомобіля – 40 тонн. Вантажні автівки зупинялися у контрольних точках для проведення замірів. Після чого, ті ж завантажені машини розганяли до певної швидкості і знову проводили відповідні заміри. Прикріпленні до споруди датчики фіксували, як споруда реагує на статичне та динамічне навантаження», – йдеться в повідомленні.

У Службі відновлення зауважили, що реконструкція моста була вкрай необхідною.

Новозбудований міст випробували на міцність (фото Служби відновлення)

«Фактично весь транспорт, який рухається в напрямку КПП «Краковець – Корчова», проходить через цю споруду. Ситуацію також ускладнює вантажний транспорт, який складає третину транспортного потоку і суттєво впливає на швидкість та безпеку руху», – додав керівник Служби відновлення у Львівській області Олег Береза.

Новий шляхопровід має довжину 75,8 метри. У процесі реконструкції влаштували нові опори та залізобетонні балки, уклали дорожнє покрття, забезпечили водовідведення, освітлення, тротуари, перильне та бар'єрне огородження, дорожні знаки та розмітку.

Нагадаємо, ремонт лівої частини моста завершили у 2023 році. Роботи почали ще до повномасштабної війни у 2021 році в межах проекту «Велике будівництво». Тоді вартість робіт становила близько 270 млн грн. Тендер виграла турецька компанія «Онур». У листопаді 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила новий тендер на коригування проекту, очікувана вартість робіт зросла майже вдвічі – до 466,5 млн грн.