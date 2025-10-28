У Стрийському районі Львівщини на дорозі Баня Лисовицька – Лани Соколівські завершили ремонт мосту протяжністю 12 м, повідомляє пресслужба Львівської ОВА. Міст був зруйнований під час повені у 2008 році, тоді ж розпочали його відновлення, але через нестачу фінансування роботи призупинили. Тепер міст придатний для транспорту і пішоходів. Ремонт виконало ТОВ «РБП Транс-мост» з Волині, що перемогла на тендері в травні 2025 року. Вартість робіт – 5,5 млн грн.