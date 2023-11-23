Розбудований міст поблизу Рудна відкрили для руху транспорту

На об’їзній дорозі Львова поблизу селища Рудно відкрили рух через новий міст, який будують з 2021 року. Роботи на об’єкті ще тривають.

«Повідомляємо про зміну організації дорожнього руху на шляхопроводі по автомобільній дорозі М-10 Західний обхід м. Львова км 4+014 між населеними пунктами Зимна вода – Рудно», – повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Рух новозбудованим мостом відкрили з 21:00 середи, 22 листопада.

Реконструкція шляхопроводу через залізницю на км 4+014 автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів – Краковець поблизу селища Рудно розпочалася ще до війни у 2021 році в межах проекту «Велике будівництво». Тоді вартість робіт становила близько 270 млн грн. Тендер виграла турецька компанія «Онур». У листопаді цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області оголосила новий тендер на коригування проекту, очікувана вартість робіт зросла майже вдвічі – до 466,5 млн грн.

Новозбудований шляхопровід відповідатиме параметрам І-Б категорії дороги і має по дві смуги руху в обидва напрямки. Крім того, будуть влаштовані тротуари з обох сторін, зовнішнє освітлення та заходи з безпеки дорожнього руху.