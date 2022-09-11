На об'їзній Львова через ДТП з 5 автомобілями ускладнено рух
Одна жінка отримала травми
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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На Західному обході Львова зіткнулися чотири автомобілі та автобус. Через це рух ділянкою ускладнений, патрульні забезпечують регулювання. Про це повідомили в Патрульній поліції Львівщини.
Депутат ЛМР Ігор Зінкевич уточнив, що йдеться про ділянку неподалік виїзду з міста з вулиці Стрийської.
У прес-службі патрульних зазначили, що аварія трапилася приблизно о 12:40, зіткнулися автомобілі Opel, Volkswagen, Kia, Jeep та автобус Setra. Пасажирка автомобіля Opel звернулася по допомогу медиків, на місці аварії працює слідчий.
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