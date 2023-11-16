Аварія на об’їзній дорозі поблизу села Зубра Львівського району

У четвер, 16 листопада, на об’їзній дорозі Львовом вантажівка в’їхала у кросовер BMW X7. 61-річного водія вантажівки вирізали з понівеченого авто рятувальники, його госпіталізували до лікарні.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, аварія трапилась 16 листопада, приблизно о 13:15 до рятувальників надійшло повідомлення, що на об’їзній дорозі поблизу села Зубра Львівського району відбулось зіткнення авто BMW X7 та вантажівки DAF. Згодом водій BMW X7 повідомив ZAXID.NET, що винуватцем ДТП є водій вантажівки, надавши відео моменту аварії.

Внаслідок зіткнення кабіну вантажівки деформувало. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували 61-річного водія DAF з понівеченого авто та транспортували до автомобіля «швидкої допомоги». Чоловіка в шоковому стані госпіталізовано в Лікарню Святого Луки м. Львова.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.