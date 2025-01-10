За життя дітей бюрються лікарі

До Роздільнянської лікарні на Одещині «швидка» доставила непритомними двох дівчаток віком 2 і 3 роки. Лікарі діагностували у них гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Стан дітей – важкий, лікарі борються за їхні життя.

Медики повідомили про цей випадок поліцейських. Попередньо встановлено, що діти на деякий час залишилися вдома без нагляду дорослих і вжили невідомі медичні препарати, повідомили в ГУ поліції в Одеській області.

Дітей у важкому стані виявила бабуся, вона і викликала «швидку». У лікарні в них діагностували гостре отруєння невідомими медичними препаратами. Дівчатка непритомні, їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці проводять огляд місця події та встановлюють всі обставини цього випадку.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв про те, що троє малолітніх дітей, яким три, пʼять і сім років, також на Одещині, випили невідому речовину і отруїлися. Лікарям не вдалося їх врятувати.