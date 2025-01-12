Поліцейські встановлюють всі обставини події

В Подільському районі Одеської області у суботу, 11 січня, трагічно загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомила поліція Одеської області.

У суботу, 11 січня, чергова на залізниці близько 20-ї години повідомила правоохоронців про підлітка, який піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.

«Попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. На жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню», – розповіли у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

У дописі наголошують, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані.

«Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки», – додали поліцейські.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що у селі Верба Дубенського району двоє підлітків піднялись на вагон поїзда, де отримали опіки внаслідок ураження електричним струмом.