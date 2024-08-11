Водійка кросовера та її 15-річна донька загинули на місці

У суботу, 10 серпня, на трасі Київ-Одеса водійка авто Nissan Qashqai в’їхала в причеп автомобіля Volvo. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знам'янка близько 21-ї години.

За інформацією поліції Одещини, 41-річна водійка Nissan Qashqai в’їхала в причеп вантажного автомобіля Volvo, коли 54-річний водій останнього зупинився на роздільній смузі й ремонтував авто, що зламалось в дорозі. Водійка легковика та її 15-річна донька загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння, він був тверезий.

За цим фактом правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 3 статті 286 ККУ). Обставини аварії встановлюються.