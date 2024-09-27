Пожежа на місці влучання безпілотників в Ізмаїлі, 27 вересня

На ранок 27 вересня в Ізмаїлі на Одещині внаслідок атаки російських безпілотників загинули три людини, ще щонайменше 14 постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що російські окупанти запустили ударні безпілотники по півдню Одеської області. Робота сил протиповітряної оборони велась «довго і напружено».

Унаслідок атаки загинули дві жінки віком 90 та 69 років та 73-літній чоловік. Також відомо про 11 постраждалих, серед яких одна дитина.

«Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога», – підкреслили в ОВА.

У ДСНС показали, як рятувальники гасили пожежу та розбирали завали на місці влучання ворожого безпілотника. Також там повідомили про щонайменше 12 постраждалих.

За інформацією Офісу генпрокурора, унаслідок ворожого обстрілу Одещини поранень зазнали 14 людей, серед них троє дітей. Це двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Додамо, що вночі 27 вересня Повітряні сили попереджали про атаку ударних безпілотників Shahed на південь Одещини.