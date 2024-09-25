Внаслідок обстрілів у Краматорську пошкоджені житлові багатоповерхівки

У середу, 25 вересня, російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Щонайменше постраждали 19 мирних жителів, ще дві людини загинули. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Попередньо росіяни вдарили по центру місту двома керованими авіабомбами. Як зазначив Філашкін, пошуково-рятувальна операція триває – під завалами, ймовірно, можуть перебувати люди. Унаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

«25 вересня, о 15:40, російська армія нанесла авіаудари, ймовірно “ФАБ-250” з УМПК по центральній частині міста Краматорськ. Ціллю окупантів в черговий раз стала цивільна інфраструктура», – повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. Там додали, що прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

До слова, росіяни регулярно атакують українські регіони з різних видів озброєння. Як повідомляв ZAXID.NET, минулої доби, 24 вересня, росіяни атакували Сумську область керованими авіабомбами, унаслідок чого в Новослобідській громаді загинула людина.