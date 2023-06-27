Купатися чи ловити рибу в Чорному морі заборонено

У Чорному морі зафіксовано цвітіння через потрапляння забруднених вод, які принесла течія після підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид», – написав Кіпер у своєму Telegram-каналі у вівторок, 27 червня.

Водночас він зазначив, що солоність води в морі вирівнюється і за тиждень має прийти в норму. Біохімічні показники також у нормі.

Очільник ОВА вчергове наголосив, що купання і вилов риби в Чорному морі заборонено.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, що призвело до затоплення низки населених пунктів. Утім, станом на кінець червня, кількість затоплених територій знизилась. Сама Каховська ГЕС відновленню не підлягає.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що рівень забрудненості води у Дніпрі перевищує допустимий у 28000 разів. Зокрема, в ріку потрапили 150 тонн машинного мастила.